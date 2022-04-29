Какой будет погода на выходных в Шымкенте?

Жителей южного мегаполиса в предстоящие выходные ожидает теплая, солнечная погода без осадков.

Несмотря на вторжение холодного антициклона на территорию страны, теплая и даже жаркая погода порадует шымкентцев в предстоящий праздник.

30 апреля и 1 мая столбик термометра поднимется до +31 градусов в дневное время, ночью +17. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.

Небольшое понижение температуры воздуха ожидается ко вторнику и среде следующей недели, дождь с грозой. Далее по прогнозам синоптиков, в Шымкенте снова наступят теплые и ясные дни без осадков.

В выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода. Уже 1-го мая на территорию страны начнет вторгаться очередной холодный антициклон, вытесняя теплые воздушные массы за пределы страны. Большая часть холода по-прежнему достанется северным регионам, здесь столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0-5 тепла. А вот южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая теплую, однако дождливую погоду.