Молодого человека, упавшего со скалодрома, прооперируют

В первой городской клинической больнице рассказали о состоянии 20-летнего молодого человека, который упал со скалодрома в Шымкенте.

«Состояние пациента стабильное среднее, состояние живота умеренное. Имеются повреждения на голове и на руке. Пациент находится под полным контролем и его состояние еще требует лечения. Пациенту в ближайшее время будут проведены операции», — рассказал лечащий врач парня.

Напомню, 10 апреля житель Шымкента сорвался со скалодрома и приземлился буквально лицом вниз. Молодой человек получил многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. По предварительным данным он упал с 5 метровой высоты.