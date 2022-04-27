Мусульмане сегодня встретят Священную ночь

Мусульмане в ночь с 27 на 28 апреля отмечают Ляйлатуль-кадр — Ночь могущества и предопределения. Именно сегодня, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.

В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Когда он молился в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки, ему явился ангел Джабраил. Это самая значимая ночь священного для мусульман месяца Рамадан.

В эту ночь, как говорят богословы, предопределяется судьба человека на предстоящий год, а молитва будет особенно сильной.

Священная ночь наступает сразу после захода солнца и длится до рассвета, завершаясь ко времени утренней молитвы.

Как правильно стоит встретить Священную ночь?

Совершать намаз, просить прощение у Аллаха и просить, то что нам принесет пользу в этой и Вечной жизни.

Читать Дуа, Коран, проводить больше времени размышляя о величии Всевышнего.

В эту ночь можно и нужно просить о хорошем будущем, озвучить заветные мечты, попросить Всевышнего о помощи. Также можно попросить за своих родственников или близких людей.

Мусульманам в эту ночь нельзя употреблять спиртные напитки, предаваться развлечениям, лгать или ссориться.

Признаки Священной ночи Ляйлатуль-кадр

Точная дата никому неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней поста Рамадана. Многие богословы обращают внимание на ночь 27 дня месяца Рамадан, говоря, что это наиболее вероятное время.

У ночи предопределения есть свои особенности. В эту ночь бывает тихо безмятежно. Погода стоит безоблачная и без осадков, звезды не падают. у этой ночи есть свой необычный блеск, а утрос олнце восходит как полная луна — без ослепляющих лучей.

Пропустить Ночь считается невосполнимой потерей