Наказывать тех, кто прикрывается знакомством с акимами предложил Аюпов

Интересное правило предложил внести аким Кентау.

Глава Кентау Рашид Аюпов предложил наказывать тех, кто прикрываясь знакомством или родством с акимами и другими высокопоставленными чиновниками нарушает закон и пользуется этим. Об этом градоначальник заявил на аппаратном совещании.

«Всех чиновников акимата прошу не прикрывать родственников и знакомых, которые пользуются знакомством или родством с вами. Многим это конечно может не понравиться. Я услышал о том, что некие люди пытаются пользоваться якобы знакомством или родством со мной. Таких людей нужно штрафовать если они нарушили закон. Кто прикрывается моим именем, призываю сообщать. Я прошу всех сотрудников акиматов последовать этому примеру, кто бы это не был», — сказал аким г. Кентау Рашид Аюпов.

Рашид Аюпов уверяет, что некоторые люди пользуясь знакомством или родством могут позволить себе нарушать закон. Он считает, что о таких людях нужно сообщать сразу.

К слову, как воспримут такое предложение другие чиновники пока не ясно.