Новая транспортная развязка обойдется Шымкенту в 12,8 млрд тенге

В Шымкенте ведется строительство новой транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би и Аргынбекова.

Участки оживленных улиц перекрыты, здесь местные власти строят современную трехуровневую транспортную развязку. Ее строительство обойдется бюджету в 12,8 млрд тенге, передает OTYRAR.

Вместе с этим параллельно ведется ремонт дорожного полотна двухуровневой развязки на Кунаева-Рыскулова. Известно, что спустя пару месяцев после открытия магистрали на кольцевой дороге появились ямы и ухабы. Это вызвало шквал критики среди местного населения. В акимате тогда заверили, дорога еще не сдана в эксплуатацию, открытие было техническое, а подрядчик в лице Базиса устранит все недостатки за свой счет до 15 мая.

Тем временем, жители Шымкента задаются вопросом, а не повторится ли история? В поле зрения редакции попал социальный опрос, проведенный на одном из популярных пабликов мегаполиса. Горожане бурно обсуждали качество транспортных развязок — той, что уже построена Базисом и новой, которую строит Bi group. Люди надеются, что при строительстве новой развязки, застройщики учтут все возможные проблемы и пробелы.

Между тем, за техническими характеристиками двух транспортных развязок редакция OTYRAR обратилась в Управление пассажисркого транспорта и автомобильных дорог.

Наименование: Кунаева – Рыскулова Аргынбекова- Байдибек би Застройщик: Bazis Construction Bi group Стоимость: 7 млрд тенге 12,8 млрд тенге Техническая характеристика: Двухуровневая Трехуровневая Протяженность: Со ст. Кунаева – 1030 м, Рыскулова – 684 м. Со ст. Аргынбекова – 921 м, Байдибек би – 700 м. Ширина: 45 метров 80 метров Пропускная способность: (прим. ред. Ранее предоставленная информация об общей пропускной способности 141 720 авт в сутки оказалась неверной) Байдибек би увеличение с 33 414 до 60 000 авто в сутки, Аргынбекова – 31 950 до 55 632 авто в сутки. Сроки выполнения: Январь 2020 -июнь 2022 (технический запуск состоялся в октябре 2021) Январь 2022 – декабрь 2023

Предпологается, что с главной задачей — а это устранить заторы и разгрузить улицы, широкополосные магистрали справятся на ура. Вот только насколько качественным и комфортным для езды будут дороги стоимостью 7 млрд и 12, 8 млрд тенге, покажет время.