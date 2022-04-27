Отчет акима. О чем говорил Мурат Айтенов?

Мурат Айтенов встретился с жителями Каратауского района, рассказал о планах и о том, как решаются проблемные вопросы горожан.

На повестке дня коммунальные вопросы, дороги и инфраструктура. В топе вопрос земельный. Градоначальник не завершил отчет, пока не ответил на все вопросы.

В Шымкенте появится новая клиника, дороги будут отремонтированы и долгожданный газ уже подведут. Уже сдали в эксплуатацию АГРС 3, теперь в тех населенных пунктах, где о голубом топливе только мечтали, скоро подадут газ. Аким озвучил сроки, а это конец 2023 года.

«Уже провели конкурс по Кайнарбулаку. На сегодняшний день проект готов, он уже прошел гос экспертизу. Объект дорогой и сроки строительства на два года, на 2022-2023 год. Уже скоро, на Кайнарбулаке начнется строительство«,- сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Вопросов к акиму много, некоторые из которых глава пытается решить на месте. Одна женщина жалуется, мол пыталась несколько раз подать заявку на очередь за жильем, но в акимате по каким-то причинам ничего не предпринимали, после поручения акима чиновники сразу начали работать с женщиной.

«Я много раз пыталась встать на очередь, но не могла. Все время отказывали, а сейчас уже все документы приняли и сказали подойти в управление. Надеюсь что все будет хорошо», — говорит жительница г. Шымкента Мирзахметова Жанар.

Земельный вопрос среди жителей Каратауского района самый актуальный, жители не могут оформить участки, либо те, кто оформил землю, но столкнулся с какими-то проблемами. Мурат Айтенов заверил, что каждое заявление будет рассмотрено.

Вопросов десятки, после отчета аким дал поручение отработать каждый. Только вот какой будет результат пока не ясно. Жители надеются, что после встречи с акимом их проблемы найдут свое решение.