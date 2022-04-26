Туроператоры не могут получить компенсацию за купленные билеты

Казахстанские туроператоры жалуются на то, что не могут получить компенсацию за купленные билеты.

В январе в Казахтуризме заявили о запуске программы Kids go free, когда билеты на детей родителям компенсирует государство. Сначала их выкупает туркомпания, затем эти деньги им возвращают.

Айгуль Есенбаева планирует отдых. С мужем и двумя детьми летом женщина хочет съездить на озеро Алаколь. Говорит, в интернете прочитала о том, что авиабилеты на внутренние рейсы детям с двух лет будет оплачивать государство. Айгуль говорит, уже даже подумала на что потратит сэкономленные средства — на развлечения для детей и сувениры для родственников.

«Мы перед тем как поехать в поездку отдохнуть мы посоветовались с разными турфирмами, и нам сказали что мы можем сэкономить около 20% от общей стоимости», — говорит Айгуль Есенбаева, жительница г.Шымкента.

Система Kids go free распространяется на детей от 2 до 17 лет. Оплачивать авиаперелет, если тур родители приобрели у лицензированной туркомпании, обещало государство. Изначально билеты покупает туркомпания, после предоставления посадочных талонов и чеков на проживание, в течение 45 дней средства обещали возместить. Но туроператоры жалуются — компенсацию за то что они отправили детей отдыхать буквально за свой счет, так и не получили. Поэтому некоторые системой решили не пользоваться. Другие предложили родителям самим оплачивать авиабилеты своим детям.

«Будет если возврат через как минимум 45 дней как обещали в программе, то мы соответственно возвратим эти деньги. Родители получается сами покупают и программу они эту не чувствуют», — говорит Лейла Бисекенова, директор турфирмы.

На программу Kids go free предусмотрено 350 миллионов тенге. В Казахтуризме говорят, заявки на компенсацию подали 22 туроператора, но они мол, неправильно их заполнили.

«С приемом заявок возникают трудности , в части неполноты или несоответствия прилагаемых документов согласно утвержденных правил. Например, вместо копии электронных билетов предоставляют копию маршрутной квитанции, тогда как маршрутная квитанция является составной частью электронного билета и лишь подтверждает факт оплаты за билет», — рассказали в пресс-службе Kazakh Tourism.

Туроператоры говорят, программа неудобна и тем, что если например билеты на детей родители приобрели в апреле, а летят в июле, ждать компенсации придется долго. Но обнадеживало, если бы средства все же выплатили.