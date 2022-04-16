В Шымкенте задержали блогера за вымогательство

В социальных сетях распространяется информация о задержании некого блогера.

Со слов полицейских, дело обстояло таким образом. К ним с заявлением обратился госслужащий, который стал жертвой шантажа. Он рассказал, что несколько человек представившись популярными блогерами грозились распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не оплатит крупную сумму. За это молодые люди просили у чиновника полмиллиона тенге.

«Взамен они обещали не распространять видео с порванным государственным флагом на административном здании. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР департамента полиции по ст.194 УК РК «вымогательство», — пояснили в полиции г. Шымкента.

Стражи порядка провели все необходимые оперативные мероприятия. В результате подозреваемого задержали с поличным, когда заявитель отдал часть суммы. Из автомобиля Toyota Сamry оперативники изъяли деньги в сумме 300 000 тг.

В социальной сети Facebook журналист Амангельды Батырбеков сообщил, что речь идет о блогере Гани Омирали.

С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.