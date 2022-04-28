В Шымкенте продолжается ремонт дорог

На средний ремонт дорог в Шымкенте из казны выделили около 8 млрд тенге, передает OTYRAR.

В акимате пояснили, что дороги меж уличные и внутриквартальные уже начали ремонтировать. Есть и проблемные участки. В тех надзоре уверяют, что некоторые подрядные компании строят дорогу некачественно! В акимате заверили, что плохие дороги принимать не будут.

В управлении автомобильных дорог дали слово, что дороги будут качественными.

Без проблем тоже не обойтись, к примеру на улице Жамалова, тоже начали прокладывать асфальт, работы продолжаются. Однако, в тех надзоре уверяют, что подрядчиком работы проведены некачественно. Если и в управлении автодорорг останутся недовольны, то придется переделывать, правда теперь, за свой счёт.

«Работы проведены не качественно, мы направили письмо заказчику, это управление дорог, там сказали что будут разбираться. Ждем решений«,- сказал Аскар Карабаев, представитель тех. надзора

Подрядчики не спорят. Если асфальтированием заказчик останется не доволен, недочёты будут исправлены.

«На ремонт дорог и асфальтирование выделено около 33 млн тенге, длина около 2 км. У нас несколько улиц. Все работы провели и ведутся еще, если будут какие-то недочеты, все исправим», — сказал Турар Тлемис, инженер ТОО «СТ Сервис».

В управлении автомобильных дорог с выводами пока не торопятся. Работы по асфальтированию не завершены. Ну а после, тотального контроля не избежать.

«Работы еще никто не принимал, как все сделают по правилам, только тогда. Выделено около 8 млрд тенге на ремонт улиц. Сейчас работы ведутся. До конца года планируем все завершить. С нарушениями работы никто принимать не будет«, — сказал Омир Калыбаев, начальник отдела управления АД и ПТ г. Шымкента.

Времени остается не много. В ответственном управлении напомнили, что раскапывать новые дороги для проведения коммуникаций не позволят. Поэтому самое время водникам и газовикам побеспокоится о своих линиях.