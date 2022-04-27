В Шымкенте результаты конкурса по госпрограмме аннулированы

Жилищный скандал вокруг ипотечной программы в Шымкенте набирает обороты.

Временно отстраненного руководителя управления жилья, могут привлечь к ответственности в случае выявления нарушений.

У акимата третьего мегаполиса, тем временем, собираютсяочередники. Люди требуют не отменять результаты конкурса, по итогам которого они должны получить жилье.

Очередники, которые ждут долгожданные квадратные метры, пришли в акимат. Их требование — не отменять итоги конкурса, по которым шымкентцы должны получить жилье.

«Мы должны были получить уже жилье и после всего скандала министерство дает такое заключение, что в Шымкенте программа была неправильная, теперь выдавайте жилье по очереди, а мы его получить так не сможем», — говорит Жанель Жумалинова.

Точка не поставлена, объясняет заместитель главы Шымкента. Напротив, разбирательства только начались. И кто знает как далеко они заведут. Ведь конкурс, по словам Ергали Белисбекова, провели без согласования.

Жители резонно задаются вопросом, как соответствующие органы могли объявить конкурс и не вести контроль. Это предстоит выяснить независимой комиссии.

«Этот конкурс был проведен без согласования с министерством и акиматом. Сейчас мы будем разбираться в этом. Мы сделаем все так, чтобы помочь очередникам которые боятся что останутся без жилья. Что касается чиновников, которые подали заявки, они уже отозвали свои заявки. Комиссия в которую вошли сами очередники теперь будет разбираться»,- говорит Ергали Белисбеков заместитель акима г. Шымкента.

Решение по выдаче квартир по государственной программе вынесет спец комиссия.