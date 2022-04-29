Военнослужащий из Шымкента воспитывает 9 детей

Родина начинается с семьи! Сюжет наш о военнослужащем Батыргали Мелдебекове с девятью детьми. Многодетный отец рассказал, как при такой тяжёлой работе удаётся уделить время семье.

У 41-летнего Батыргали Мелдебекова девять детей! Семеро мальчиков и две девочки. Многодетный отец — военнослужащий. Одним из важных моментов в воспитании детей, Батыргали считает умеренную строгость, общение и особенный подход к каждому ребёнку.

Батыргали Мелдебеков, сотрудник воинской части 6698: “Со старшими я часто общаюсь, младших бывает балую. Прихожу с работы, младшие не дают мне прохода. Прилипнут ко мне, бывает, что не могу переодеться в домашнее. Вообще воспитывать детей надо строго, но и палку перегибать нельзя. Порой надо быть мягче”.

Матери девятерых детей всего 35 лет. Жадыра Утебаева признаётся, в основном, люди относятся к ней с восхищением.

Жадыра Утебаева, мать девятерых детей: “В последний раз когда я была в роддоме меня спросили, какой это ребёнок, третий? Я смеясь ответила, что это девятый! С первого раза мне не всегда верят. А брат шутит, что надо купить большой Хёндай, потому что наша машина слишком маленькая”.

Воспитание девятерых детей — дело не простое, признаётся Жадыра. У каждого ребёнка свой характер и подход найти удаётся не всегда.

Жадыра Утебаева, мать девятерых детей: “Если дети не слушают, я говорю, что сейчас приедет отец. Они его уважают и боятся. Характер у детей разный. У самого младшего пока не понятно. А вот у восьмого ребёнка, характер ни на кого не похож. А одного немного избаловали”.

В дни когда военнослужащий-папа уезжает в другой город, семья скучает и всегда сильно переживает. Особенно тяжело дались дни январских событий.

Батыргали Мелдебеков, сотрудник воинской части 6698: “В те дни меня не было дней десять. Когда я вернулся домой, дети очень соскучились и долгое время не отходили от меня, обнимали, целовали. Я тоже очень соскучился по ним. Даже если меня нет всего один день, уже скучаю, дети начинают искать меня”.

Уроженец города Ленгер Батыргали Мелдебеков служит в Шымкенте в воинской части 6698 — он начальник отдела материально-технического обеспечения. Военный считает, что защита Родины начинается с семьи.