В воинской части 6698 отметили День защитника Отечества

В честь Дня защитников Отечества Республики Казахстан в Шымкенте состоялся праздничный концерт под названием «Моя Родина — Казахстан».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Во время программы была объявлена минута молчания в память о героях, погибших в войнах, а также представлена информация о мужественных сыновьях и дочерях народа, прозвучали стихи, посвящённые их подвигам.

Воинская часть №6698 Национальной гвардии продемонстрировала специальные военные выступления и исполнила песни. Были организованы патриотические выступления на тему героизма и концертная программа.

А вечером прошёл челлендж с чтением произведений и стихов о войне. В рамках акции «День открытых дверей» на базе воинской части №6698 для молодёжи организовали ознакомительные занятия по элементам начальной военной подготовки.

Также, в рамках республиканской акции «Жеңіс бағы», приуроченной к 80-летию Великой Победы, были проведены мероприятия по посадке деревьев и цветов в честь героев Великой Отечественной войны, сражавшихся за мирную жизнь.

В мероприятии приняли участие сотрудники государственных учреждений, Департамента по чрезвычайным ситуациям, Управления здравоохранения, Военного комиссариата, инспекторы полиции и работники прокуратуры.

Напомним, воинская часть №6698 Национальной гвардии была создана 28 марта 2013 года. Около 500 военнослужащих части выполняют задачи по охране исправительных учреждений Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области, контролю за осуждёнными, сопровождению граждан под стражей, внося значительный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности.