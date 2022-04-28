В гостях у радистки Нины Мосуновой

Мы продолжаем рассказывать о героях, которые готовы были отдать свои жизни за мир на земле. Это ветераны ВОВ. Их в Шымкенте осталось только 7.

Журналист Шуддин Саидов побывал в гостях у Нины Егоровны Мосуновой, во время войны она была радисткой. Сейчас ей 98 лет, даже в таком почтенном возрасте она активна и жизнерадостна.

Она не жалуется на здоровье, не сетует на жизнь. Ветеран Нина Егоровна в свои 98 лет не может усидеть на одном месте. Занимается любимым делом — ухаживает за садом, выращивает цветы. Секрет её долголетия — прост.

«Нужно очищать свой организм, нужно делать перерывы и много не есть, пить воду и все. Никакая диета не нужна. Я активна во всем, я много читаю, да с лупой, но читаю. Я в курсе всех событий и всегда слежу за собой. А главное секрет долголетия еще в том, что нет войны. То, что пережили мы, не дай Бог такому повторится», — рассказывает Нина Мосунова.

Но так было не всегда. Во время войны еды не хватало практически всегда. Юная Нина ушла на фронт, едва окончив школу: стала радисткой, а позже — и командиром отделения. Восстанавливала связь под артобстрелами и бомбёжкой!

«Я работала радисткой, и везде где только не была. Вот так берешь и стучишь по аппарату и передаешь сообщения. Ой, я не хочу ничего вспоминать, потом расплачусь и давление поднимется. Не хочу», — говорит ветеран ВОВ.

О войне Нина Егоровна говорить отказалась, лишь пригласила в гости 9-го мая, в День Великой Победы.