32 млн тенге вымогали у медиков в Туркестанской области

Полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве у сотрудников медицинских учреждений, передает OTYRAR.

Речь идет о медицинских учреждениях Махтаральского и Жетысайского районов Туркестанской области. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области, полковник полиции Курманбек Сахов.

Некая преступная группировка занималась вымогательством в особо крупном размере. Подозреваемые угрожали распространить публикации порочащие деловую репутацию медучреждений и их финансовую деятельность.

Полицейским удалось выйти на след злоумышленников после заявления одного из сотрудников медучреждения. Мужчина рассказал, что некие лица путем угроз и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогают с него 32 млн тенге.

В Департаменте полиции совместно с ДКНБ была создана оперативная группа. Подозреваемого задержали с поличным, в качестве вещественных доказательств у него изъяли 32 млн тенге.

«Далее, в результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений города Шымкент задержан второй подозреваемый, житель Мактаральского района. В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — рассказал полковник полиции К.Сахов.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 194 ч. 4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере».