Аферист обещал людям работу в Англии

Полицейские Туркестанской области задержали афериста, который уверял людей, что обеспечит трудоустройством в Англии.

Как стало известно, аферист входил в доверие и обещал трудоустроить, вот, только чтобы попасть в Великобританию, сначала нужно было заплатить ему 800 тысяч тенге.

В департаменте полиции Туркестанской области пояснили, что спустя полгода мошенник так и не выполнил обещанного. Двум потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму 800 тысяч тенге, а самого мужчину задержали.

«Данный факт зарегистрировали по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские сразу же приступили к необходимым мероприятиям, направленных на задержание афериста. В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские УП г. Туркестан задержали подозреваемого, житель областного центра, который обманным путем выманил крупную сумму. Тогда потерпевшие обратились с заявлениями к сотрудникам полиции с целью вернуть деньги. В настоящее время в отношении подозреваемого ведётся досудебное расследование», — пояснили в ведомстве.

Стражи порядка призывают жителей быть максимально бдительными и не доверять разного рода аферистам. Также будьте осторожны и не проявляйте излишнюю беспечность к незнакомым людям. Будьте внимательны при совершении таких операций, как выдача или получение денег.