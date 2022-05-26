Авиакомпании будут штрафовать за задержки рейсов

Задержка рейсов частенько создает проблемы для казахстанцев — люди часами ждут своего самолета, опаздывают на важные встречи, дни рождения родных, пропускают работу.

Теперь, авиаперевозчиков, которые задерживают авиарейсы, будут штрафовать за каждый час задержки. Проект закона одобрили в мажилисе.

«Предлагается также сокращение количества часов ожидания для предоставления пассажирам места в гостинице и питание до 8 часов — ранее было 10 часов. Осуществление выплаты временной балансирующей платы, направленной на поддержку пассажирских перевозок», — говорит Альберт Рау, председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса.

Говорили и о льготниках, которые могут не платить за проезд в общественном транспорте. Депутаты одобрили проект закона в первом чтении.

«Многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа с оплатой 50% от полной стоимости проездного документа«, — говорит Кайырбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

В Казахстане процветает контрабанда. Мажилисмены считают, что ужесточение штрафов до 3-кратной цены контрабандного товара выгоднее содержания заключенного. Представители таможенных органов отмечали, что до суда доходит только 5% уголовных дел возбужденных по этой статье. Притом, сами товары опасности не представляют, а нарушения носят исключительно фискальный характер.

«В отношении экономической контрабанды, к которой относится неузаконенный ввоз товаров, находящихся в свободном обращении на рынке, ужесточение штрафов по остальным видам нарушений до двух-трехкратной стоимости контрабандного товара, было бы более выгодным шагом для государства, чем содержать и кормить очередного заключенного», — говорит Андрей Линник, депутат мажилиса от фракции «Ак жол».

Во многих странах Европы товарную контрабанду рассматривают не как уголовное преступление, а как финансовое правонарушение для уклонения от уплаты налогов и таможенных сборов и применяют не уголовные, а финансовые наказания: конфискацию незаконно ввезенного товара и штраф от его оценочной стоимости.

«Должностное лицо, в том числе, эксперт, при оценке товаров и выявлении признаков контрабанды, позволяет себе интерпретировать его стоимость таким образом, что он попадает под действие как административного, так и уголовного кодекса. Это недопустимо, так как создается почва для коррупции«, — говорит Андрей Линник, депутат мажилиса от фракции «Ак жол».

Говорили и о краснокнижных животных. По словам депутатов, красная книга Казахстана нуждается в обновлении.

«Краснокнижные списки должны пересматриваться через определенное время. В Казахстане этот срок составляет 10 лет, а с момента выхода последнего издания нашей Красной книги по позвоночным прошло уже 14 лет, и новое издание существенно запаздывает по срокам выпуска. Накоплено значительное количество новых данных, появилась необходимость пересмотра списка видов, внесенных в Красную книгу, а также пересмотра критериев природоохранного статуса в соответствии с международными стандартами. Изменились научные таксономические подходы и систематика ряда видов. Изменились условия обитания животных, как под действием антропогенных, так и климатических факторов«, — говорит Айжан Скакова, депутат мажилиса РК.

Требуется проведение исследований по выяснению современного состояния популяций животных, внесенных в Красную книгу, по которым существует дефицит информации.