Более 600 должностных лиц изобличили в коррупции

О борьбе с коррупцией в стране рассказал председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на приеме у Касым-Жомарта Токаева.

Как оказалось, за неполные 5 месяцев этого года в стране было зафиксировано более 1000 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых – руководители разного уровня.

Олжас Бектенов проинформировал о ходе исполнения поручения президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 млрд тенге.

Главе государства было доложено, что агентством приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес. Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.

Наряду с этим совместно с НПП «Атамекен» создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.