24 апреля пришла благая весть, что Шымкенту в числе одиннадцати городов Казахстана будет присвоено звание города трудовой доблести.

Кто инициатор?

Вы вправе поинтересоваться, чья это была инициатива? Предложение прозвучало в столице нашей республики городе Нур-Султане в ходе презентации патриотического проекта Российского исторического общества «Города трудовой доблести». Это общество и выступило с предложением присвоить звание «Город трудовой доблести» населенным пунктам Казахстана, внесшим неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Информация об этом размещена на сайте Министерства обороны РК.

В список вошли одиннадцать городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск. К слову, этим историческим обществом Государственному военно-историческому музею переданы уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву.

По заслугам!

77 лет назад Победа в Великой Отечественной войне была завоевана народами одного государства по имени СССР, в состав которого входила и Казахская Советская Социалистическая Республика (КазССР). Вот лишь несколько исторических фактов, ставших хрестоматийными.

В Великой Отечественной войне приняли участие миллионы казахстанцев – как на фронте, так и в трудовом тылу.

* В Казахстане на фронт было мобилизовано около 25% населения, что значительно выше, чем в целом по стране. Причем многие казахстанцы попадали в самое пекло войны: в Битву под Москвой, под Сталинград и на Курскую дугу. Многие наши земляки участвовали в освобождении Европы и взятии Берлина.

Считается, что на фронт было мобилизовано от 1 млн. 200 тыс. до 1 млн. 400 тыс. человек.

Согласно статистическим данным, Казахстан потерял на

войне около 400 000 человек.

* В начале ноября 1941 года немецкие войска вплотную подошли к Москве. Весомую лепту в оборону столицы внесли 100-я, 101-я, 316-я и другие стрелковые дивизии, сформированные в Казахстане. Около половины автомобилистов, помогавших блокированному Ленинграду, были казахстанцами.

* По данным военных учреждений, за годы войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов.

* Казахстанцы храбро сражались на полях сражений, более 500 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Т. Бегельдинов, С. Луганский,

Л. Беда и И. Павлов – дважды Героями. Две казахские девушки – Алия Молдагулова и Маншук Маметова – стали Героями этой Великой войны посмертно.

* Казахстан принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов.

* За 1941-1945 годы в республике было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и других производств.

* В Казахстане выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% металлического висмута.

* Шахтеры Караганды за годы войны добыли 35 млн. тонн угля, на 39% выросла добыча нефти. Казахстан действительно стал арсеналом фронта.

* В тяжелейших условиях трудились жители села, где большинство работ производилось вручную. Основная тяжесть легла на плечи женщин, детей, школьников, так как мужчины находились на войне. Подсчитано, что сельские труженики Казахстана за годы войны поставили стране 5 829 тыс. тонн хлеба, 734 тыс. тонн мяса и других продуктов питания.

* Шла постоянная мобилизация граждан на предприятия тыла. Сокращенно эти производства назывались «трудовой армией». Не менее 700-800 тыс. людей трудились на рудниках, шахтах и других трудоемких производствах, помогая фронту. Во время войны в экономике широко и повсеместно использовался труд так называемых спецпереселенцев: корейцев, немцев, крымских татар, народностей Кавказа. Их вклад в победу был значительным.

* Среди водружавших Знамя Победы были также лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов из 674-го стрелкового полка. Сайт nur.kz приводит такой факт: «Известный кинорежиссер Роман Кармен в своем интервью «Комсомольской правде» 8 мая 1949 года говорил: «У меня сохранились кадры, отображающие доблестного воина в тот момент, когда он прикреплял красный флаг на крыше рейхстага». Подвиг Р. Кошкарбаева был оценен только после приобретения независимости, когда ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы».

«Город трудовой доблести». Что за статус?

Идея учредить такое почетное звание идет от наших соседей-россиян. Президент РФ Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Эта инициатива была приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы.

Это понятно. Ведь очевидно, что есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали Победу подвигом тружеников тыла. Уже после празднования Дня Победы, 29 июня 2020 года, выходит постановление Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести». Документ этот небольшой, приведу его полностью.

«Совет Межпарламентской ассамблеи постановляет:

1. Принять к сведению информацию о вступлении в силу в Российской Федерации федерального Закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

2. В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях сохранения общей исторической памяти и героизме народов бывшего СССР и противодействия фальсификации истории одобрить практику присвоения национальными решениями государств-участников Содружества Независимых Государств почетного звания «Город трудовой доблести» городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

3. Рекомендовать парламентам государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ рассмотреть возможность использования имеющейся практики присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».

И подпись: председатель совета ассамблеи В. И. Матвиенко. Санкт-Петербург, 29 июня 2020 года, №3».

Есть в этом отчасти бюрократическом деле момент сугубо формальный: основанием для присвоения звания городам СНГ может стать награждение предприятий и работников государственными наградами за трудовые заслуги или вручение им переходящих Красных знамен Госкомитета обороны СССР, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей городов Центральной Азии и Закавказья в 1941-1945 годах. Да, есть государственные архивы, есть специалисты, которые достаточно профессионально ориентируются в этом океане информации. Надо было обратиться к ним за их авторитетной поддержкой. Но, видимо, нашим было не до этого. К счастью, сами россияне постарались.

Трудовая доблесть города

Самое время напомнить о трудовой доблести нашего славного города Шымкента, в ту военную пору Чимкента.

Всего четыре факта

Первый: 14 из 26 промышленных предприятий, прибывших в первые месяцы войны в Южно-Казахстанскую область с оккупированных фашистами территорий, разместились в Чимкенте.

Второй: семь пуль из десяти, выпущенных по врагу, были отлиты из чимкентского свинца.

Третий: в годы войны в Чимкент передислоцировалась Чугуевская военная школа пилотов. Всего за месяц перевезли около 300 самолетов, оборудование и личный состав с семьями. До ноября 1942-го инструктором в ней служил Иван Кожедуб – впоследствии генерал-полковник, летчик-истребитель и трижды Герой Советского Союза. В Чимкенте это училище провело три с половиной года, а в мае 1945-го было перебазировано назад на Украину.

Всего за годы войны училище выпустило свыше 2500 летчиков-истребителей, 160 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. В память о них в Шымкенте сооружен памятник, сейчас он находится в парке Абая (в 1975 году он был торжественно открыт на площади Куйбышева, ныне Ордабасы). Работа инструкторов школы пилотов – это тоже героический, доблестный труд.

Четвертый: в годы войны в Чимкенте размещались четыре эвакогоспиталя.

Зачем нам этот статус?

Процитирую свою же ранее написанную статью на эту тему: «Если кратко, то вот для чего: период Великой Отечественной войны – это ярчайшая страница истории нашей некогда общей страны и нашего города. 1941-1945 годы были наполнены действительно героическим, самоотверженным трудом чимкентцев. Люди старшего поколения, многих из которых уже нет, своим трудом обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях.

Именно эти люди терпеливо и бережно выхаживали в госпиталях раненых, растили в детдомах сирот, спасенных и эвакуированных с оккупированных территорий Союза. Чимкент, как и вся страна, жил под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!». Мы были одним народом. «Наше дело правое – Победа будет за нами!» Эти слова, эти факты – прекрасная прививка от фашизма. И в ней сегодня нуждаются очень многие, в том числе наши земляки».

Ранее идею о присвоении нашему городу статуса «Город трудовой доблести» поддержали почетные граждане Шымкента Клара Алипова, Валентина Куликова, филиал КНПК г. Шымкента, ОЮЛ «Гражданский альянс г. Шымкента» и другие патриоты города. Предложение от Российского исторического общества прозвучало. Остается дождаться официального присвоения.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА