Группу киберпреступников задержали полицейские Шымкента

Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам.

Как рассказали в полиции, в группе состояли как минимум пятеро человек. При этом у каждго из них были свои обязанности — один – организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах, сообщает OTYRAR.

Все преступления совершались по отработанным схемам. Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. К примеру, гражданину позвонил «работник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получал у клиента всю необходимую информацию: данные банковской карты, смс-код и прочее.

Также некоторым потерпевшим мошенники заявляли, что с карточки клиента некие лица пытаются перевести крупную сумму. Чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета.

Таким образом киберпреступники совершили более 20 фактов мошенничества.

Одной из жертв оказалась жительница Аль-Фарабийского района, которая поверив лже-сотрудникам банка лишилась 4 млн тенге.

В результате оперативных мероприятий полицейские вышли на след одного из подозреваемых, который обналичивал сумму в банкоматах. Через него оперативникам удалось задержать еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан.

В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.

На счету у кибепреступников как минимум 20 фактов мошенничества, сумма ущерба пока неизвестна.