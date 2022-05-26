Иностранца задержали за вывоз крупной суммы в аэропорту Шымкента

Таможенники южного мегаполиса пресекли вывоз крупной суммы наличных за рубеж без таможенной декларации.

Как сообщили в комитете госдоходов, гражданин Узбекистана пытался вывезти 21 490 долларов США.

«23 мая 2022 года во время проведенния таможенного контроля на международном рейсе№ VSV-485 Шымкент-Стамбул при попытке вывоза наличных денежных средств в сумме 21 490 долл.США (9 133 680 тенге) был задержан гражданин Республики Узбекистан М», — сообщили в ведомстве.

Согласно законодательству, ввозить или вывозить можно денежные средства до 10 тысяч долларов США, если сумма больше, нужно заполнять декларацию. Теперь по данному факту материалы дела направлены в специализированный городской суд для принятия процессуального решения.