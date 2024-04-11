Должны ли сдавать декларацию предприниматели, прекратившие бизнес?

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет”.

В соответствии с нормами документа с 1 января 2021 года вступили в силу несколько изменений в налоговое законодательство.

С 1 января текущего года стартовал третий этап кампании по всеобщему декларированию. Основная цель — снижение уровня коррупции и теневой экономики, создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц, обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики.

Отметим, что на третьем этапе, декларацию (форма 250.00) впервые представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

«Декларацию нужно подавать, даже если индивидуальный предприниматель приостановил свою деятельность или не сдал отчет. Также в декларации необходимо указать имущество, стоимость которого превышает 1000 МРП (3 692 000 тенге). Призываем предпринимателей Каратауского района города Шымкент своевременно сдать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)», — говорит руководитель отдела непроизводственных платежей УГД по Каратаускому району г. Шымкент Нуркен Алтынбеков.

Напомним, ранее в стране прошли два этапа всеобщего декларирования, которые затронули госслужащих и приравненных лиц, работники квазигоссектора, и супруги.