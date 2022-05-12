Как быстро зарегистрировать ТОО в Шымкенте

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкенту рассказали, как зарегистрировать юридическое лицо через eGov.

К примеру, чтобы открыть ТОО, начинающему предпринимателю не нужен устав, не нужно платить регистрационные взносы или идти в налоговую. Нужен только компьютер и электронная цифровая подпись. Регистрация ТОО на egov.kz займет меньше 30 минут, если следовать инструкциям.

Так, для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по установленной МЮ РК форме. Электронное уведомление заполняется и подается на веб-портале «электронного правительства».

При этом уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства, их филиалов и представительств в процессе государственной регистрации не представляются.

Заполнив соответствующие поля, система попросит проверить правильность всех данных. И если все правильно, система обработает информацию и выдаст справку о регистрации ТОО через 30 минут (максимум). Если портал работает хорошо, справка будет готова через 10 минут.