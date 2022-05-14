Как обманывают казахстанцев онлайн

Жертвами мошенников становятся все больше казахстанцев. А уловки обманщиков из года в год оказываются все изощреннее.

Оксана Дятлова за одну неделю дважды стала жертвой мошенников. В первый раз повелась на рекламу одежды, в Инстаграм аккаунте магазины десятки тысяч подписчиков, за платье женщина отдала 17 тысяч тенге. А за 15 тысяч хотела приобрести посуду. Но оплаченных товаров женщина так и не дождалась. Спустя несколько дней владельцы фейковых магазинов ее и вовсе заблокировали. Оксана говорит, часто приобретает товары онлайн, но с мошенниками сталкивается впервые.

«Карту, которая посуда, они сразу удалили, написали народного банка и потом сразу убрали с переписки. А у первых, которые платье, я стала проверять, посмотрела и там оказался международный банк Украины«, — говорит Оксана Дятлова, жительница г.Шымкента.

При этом, говорит женщина, личные телефоны мошенники не дают, а доступ к комментариям закрывают. Только за 4 месяца этого года в Шымкенте жертвами мошенников стали 366 человек. Их обманули больше чем на 150 миллионов тенге. Чаще всего обманывают на сайтах двойниках по продаже автомобилей и недвижимости, звонят из банков, выманивая личные данные или просят скачать приложения с удаленным доступом. Найти карточки на которые были переведены средства несложно, вот только зачастую их мошенникам продают обычные студенты. Найти и наказать первоисточник непросто.

«Кто сейчас обналичиванием денег занимается, это нанятые просто для обналичивания денег, в последствии чего они берут свой определенный процент и переводят на зарубежные счета, распространено Россия и Украина. Вернуть деньги, либо остановить кредит, можно только отсрочку взять, пока преступник не будет пойман и не доказана его вина«, — говорит Данияр Маханов, старший уполномоченный ДП г. Шымкента.

В Казахстане только за прошлый год зарегистрировали больше 21 тысячи интернет-мошенничеств. А сколько ещё пострадавших не обращались в полицию? Айти специалисты говорят, покупки в интернете это всегда риск. Понять что перед вами мошенник непросто, они подделывают адреса, номера телефонов, могут предъявить поддельное удостоверение — сделать все чтобы вы «повелись». А вот фото товаров, зачастую взяты из интернета. Доверять можно только крупным и известным брендам. Но даже их именем могут прикрываться мошенники.

«Мошенники пытаются у них что-то купить, якобы доставка, якобы есть свое приложение какое то, даже пользуются известными именами некоторых логистических компаний, создают приложение и с его помощью просто овладевают вашими банковскими данными. Телеграм, инстаграм директ, телефоны с которых они звонят, вы на них перезвоните, вы не дозвонитесь«, — говорит Асылбек Туртаев, SMM-специалист.

Лучше всего совершать покупки в живую. А если решились приобрести что либо онлайн, ни в коем случае не предоставлять свои банковские данные — номер карты, дату ее выпуска и три заветные цифры на обороте, узнать которые мечтает каждый мошенник.