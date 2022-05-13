Как строят детские площадки в Аль-Фарабийском районе

Благоустройство дворов и строительство детских площадок. Пожалуй, это самый часто поднимаемый вопрос на встречах акима Шымкента с населением.

А поскольку на встречах глава Шымкента не просто выслушивал вопросы от жителей, но и давал поручения решить их в кратчайшие сроки. Мы решили проехать в Аль-Фарабийский, самый центральный район нашего города, чтобы узнать, что делает районный акимат в этом направлении.

Сегодня Назгуль Жахан с детьми пришла к родственникам в гости. Однако молодая мама вынуждена была выйти во двор, так как дети расплакались. А увидев горку и качели сразу же успокоились.

Назгуль Жахан, жительница города:

«Мы живем в мкр. Казыгурт. Пришли к родственникам погостить. Так здорово, есть детская площадка. Да и в городе все изменилось в лучшую сторону».

А во дворе домов 144, 144/6 по улице Диваева в Аль-Фарабийском районе будут построены две детские площадки. Строительство здесь началось 10 дней назад. К слову, жители строго контролируют работу строителей.

Сайлаубек Оналбеков, житель Аль-Фарабийского района:

«Если есть недостатки мы сразу же говорим представителям подрядной организации. Рабочие исправляют. Пока все нормально. Посмотрим, как дальше будет. Ведь строители уйдут, детская площадка нужна нам и поэтому мы сами контролируем»

Подрядчики уверяют — при строительстве учитывают замечания и пожелания жителей. Старые скамейки, качели и беседки, оставшиеся со времен Советского Союза, убрали, чтобы установить новые, современные.

Гайратали Даванов, представитель подрядной организации:

«На детских площадках будут установлены горки турецкого производства. Также поставим беседку, обновим скамейки и урны. У нас есть два месяца, думаем успеем».

На благоустройство двух детских площадок и дворов из бюджета выделено 45 млн тенге. До конца июня подрядчик должен сдать в эксплуатацию оба объекта. Во время съемок мы стали свидетелями казуса. Увидев съемочную группу, подрядчики просили начать съемки после покупки спецодежды. А чиновники Ал-Фарабийского акимата и вовсе отказались от интервью, заявив, что заранее их не предупреждали.

Жители дома №9 микрорайона Спортивный говорят, что были на седьмом небе, когда во дворе началось строительство. Но радость прошла, когда работы, начатые две недели назад, замедлились. А сегодня строителей здесь практически нет, говорит Гульжан Бекмусаева. Когда домком созвонились с ответственными специалистами из акимата, стало известно, что у подрядчика есть еще один объект

Гульжан Бекмусаева, домком микрорайона Спортивный:

«Мы не разрешили строителям вырубить деревья. Все таки от них будет тень на детской площадке. Мы в прошлом году дали заявку. И в этом году подошла очередь. У нас к подрядчикам и акиматовцам одна просьба. Нам не нужна беседка. Вместо нее пусть нам поставят еще одну горку или какой то игровой элемент для детей. А то в беседках вечером молодежь сидит и шумит».

Жители верят, дворы будут благоустроены поэтапно, в них найдется место и качественным детским площадкам. Ведь на отчетных встречах акима города перед населением глава Аль-Фарабийского района обстоятельно рассказывал о социальных объектах, которые будут построены в микрорайонах и жилых массивах.