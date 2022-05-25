Как восстанавливают поврежденный после взрыва дом

Санитарку, которая попала в реанимацию после взрыва, перевели в палату. Ей стало лучше.

Взрывной волной и летящими остатками здания она получила политравмы. Одного пациента выписали в понедельник.

Всего в больнице находятся семеро человек — это сотрудники роддома и рабочие, которые строили новый корпус медучреждения. У них ссадины, ушибы и переломы.

«На данный момент пациентка переведена в профильное отделение и получает стационарное лечение, состояние всех пациентов оценивается как стабильное без ухудшений», — говорит Чингиз Сеилбеков, заместитель главного врача клинической больницы Туркестанской области.

Олжас Конысов с семьей живет на пятом этаже дома рядом с взлетевшей на воздух аптекой. Крышу над квартирой мужчины взрывной волной буквально смяло. В этот же день вечером над Шымкентом прошел проливной дождь и квартиру залило. На потолке и стенах следы потеков, отвалились галтели. Сейчас мужчина с семьей временно живет в другом месте.

«Все квартиры на 5 этаже залило и на 4 этаже тоже залило. Не знаем когда будут восстанавливать, говорят следствие еще не закончено и виновных еще не утвердили», — говорит Олжас Конысов, житель пострадавшего дома.

Оказалось, что на крыше лопнули плиты перекрытия. Сейчас кровельщики залили их бетоном. Крышу начали ремонтировать, попросили местную строительную компанию отработать заочно, пока не определят виновника происшествия, уже тот покроет расходы. Крышу планируют отремонтировать до конца недели. Всего пострадали больше 10 квартир, в одной снесло часть стены, другие затопило, разбились окна и стекла.

«Идет деффектовка каждой квартиры, представитель дома, квартировладелец проходят по каждой квартире и деффектуют какой нанесен ущерб. Вслед за этим будет внесено в оценочную комиссию», — говорит Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района г.Шымкента.

У местных жителей пострадали и два автомобиля. Виновника трагедии еще не определили, в полиции ведут расследование. Мощный взрыв произошел 21 мая на территории аптеки рядом с роддомом. В ней изготавливали физрастворы.

При этом снять место взрыва нашей съемочной группе полноценно не удалось, импровизированный забор, по неизвестным причинам охранники закрыли наглухо, как и территорию роддома, которую тоже восстанавливают после взрыва. Трагедия унесла жизни троих человек — охранник погиб на месте, рабочий скончался в больнице, умер и 18-дневный малыш.