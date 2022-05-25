Мужчина напал на женщину с ребенком в лифте

Инцидент произошел в одном из жилых домов в микрорайоне Нурсат, передает OTYRAR.
Неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком средь бела дня. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и вскоре распространилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как женщина с коляской поднимается по пандусу и заходит в лифт. Следом за ней заходит мужчина и как только дверь лифта закрывается, он хватает женщину сзади и закрывает ей крепко рот. Далее мужчина проверяет содержимое ее карманов, попутно трогая ее тело.
К счастью, женщине удалось вывернуться из его рук и выйти из лифта.
Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция. Как сообщили в ведомстве, нападавшего уже разыскивает полиция.
Видео нападения можно посмотреть тут.