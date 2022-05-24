МВД РК продолжает скупать у населения оружие

За месяц акции граждане добровольно сдали больше тысячи единиц огнестрельного оружия, передает OTYRAR.

Из них одно нарезное автоматическое, 167 – единиц нарезного длинноствольного, четыре – нарезного короткоствольного, 910 – гладкоствольного, 11 – травматического, пять взрывчатых устройств и более 8 тысяч патронов к нарезному оружию.

«Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции. В целях предотвращения травм просим не производить никаких действий со взрывчатыми материалами и боеприпасами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщать об этом в полицию», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.

За добровольную сдачу оружия предусмотрена выплата — от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его состояния.