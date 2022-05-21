Крыша стадиона обрушилась во время матча в Шымкенте

21 мая на стадионе Кажымукан состоялась игра «Ордабасы» — «Аксу», матч был запланирован в 21:00.

Из-за сильного ветра поднялась крыша здания стадиона со стороны зрительный зоны. Зрителей на трибуне в той стороне не было. Сейчас неполадки устраняются, пострадавших нет. Матч приостановлен. На стадионе в данный момент зрителей нет.

Футбольный матч отменили и в Туркестане. Причиной стал ливень. Игра должна была пройти между «Тураном» и «Актобе». Намеченный на 21:00 матч перенесли на неопределённое время.

По факту обрушения крыши полицией Шымкента начато досудебное расследование по статье «Недоброкачественное строительство». Назначены все необходимые экспертизы.