Партийцы разъяснили молодежи о важности референдума

Роль молодежи в новом Казахстане обсудили партийцы «AMANAT».

Многие знают, что 5 июня в Казахстане пройдет референдум, где народ должен отдать свой голос по поводу изменений и дополнений в Конституцию Казахстана — нужно просто выбрать ДА или НЕТ.

Депутат от партии «AMANAT» Айгерим Джумакулова разъясняет молодежи о роли в новом Казахстане, а роль на самом деле значимая, именно на молодых и активных делают упор, чтобы будущее страны было светлым.

«Наша страна делает выбор, я призываю пойти на референдум, это важно для каждого из нас. Роль молодежи здесь определяется как одна из самых важных, это повод показать себя и проявить», — сказала Айгерим Джумакулова.

На собрании по разъяснению собрались и другие чиновники, которые рассказали присутствующим о важных аспектах проведения референдума в стране.