В Шымкенте голосуют целыми семьями

На участок №160 пожилые пришли голосовать целыми семьями: женщины со своими невестками. Молодое поколение последовало примеру старших и вместе с ними приняли участие в голосовании. Это стало символичным мостом между поколениями, где традиции и гражданская ответственность передаются от старших к младшим.

«Я пришла на участок вместе со своими подругами и современницами, а также привела с собой наших невесток, которые идут вслед за нами», — Талига Толепова, жительница Шымкента.

На участок пришли и молодые семьи. Так, эта пара создала семью всего восемь месяцев назад. Сегодня они вместе пришли на референдум, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Молодые супруги говорят, что хотят внести свой вклад в развитие страны и не оставаться в стороне от важных для государства решений.

«Мы с супругой голосуем, чтобы внести свой небольшой вклад в развитие Нового Казахстана. Надеемся, что в будущем страна будет развиваться, в том числе благодаря таким небольшим усилиям каждого из нас», — Мадияр Ордабек, житель Шымкента.

На участке можно было увидеть и казахстанцев, которые проживают в других городах. Предъявив необходимые документы, они также смогли принять участие в голосовании. Члены комиссии отмечают, что шымкентцы активно приходят на участки и проявляют активный интерес к важному общественно-политическому событию.

«Мы — 228-й избирательный участок. Работу начали очень рано. Некоторые люди пришли уже к шести утра и ждали, пока откроется участок и прозвучит гимн. Это нас очень радует. Мы видим, что жители приходят на референдум с большим желанием и искренним настроем. Народ активный. Можно сказать, что работа нашего участка в Каратауском районе проходит очень интенсивно», — Анар Жаппаркулова, председатель комиссии участка.

В Шымкенте право голоса имеют больше 695 тысяч человек. В мегаполисе работают 369 участков для голосования, которые в течение дня принимают всех желающих проголосовать.