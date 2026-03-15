Жители Шымкента делают свой выбор

С самого утра шымкентцы приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По данным комиссии, в голосовании могут принять участие более 695 тысяч горожан. В каждом избирательном участке созданы все необходимые условия для комфортного и прозрачного проведения референдума.

Отдать свой голос на избирательный участок пришёл председатель маслихата Шымкента Бахадыр Нарымбетов. По его словам, участие в референдуме, это важный шаг для будущего страны. Он отметил, что каждый гражданин должен проявить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие государства.

«Сегодня поистине исторический день для развития Казахстана. Народ Казахстана сегодня стоит перед выбором принятия новой конституции. Я думаю, большинство населения сделает правильный выбор. Я как многодетный отец проголосовал за будущее наших детей, за новое будущее, за яркое будущее, потому что сегодняшняя действующая Конституция реально выполнила свою миссию, но веяние времени сегодня требует новых подходов, новая геополитическая ситуация, международная ситуация, новые законы, новая реальность в технологическом развитии. Поэтому я думаю, все, что в будущем будет связано с Конституцией, это однозначно народ и население Казахстана понимает, в том числе Шымкента всегда были в передовой таких ярких нововведений. Я думаю, население Шымкента сделает правильный выбор. выбор в сторону улучшения жизни, выбор в Казахстане», — председатель маслихата Шымкента Бахадыр Нарымбетов

Многие избирательные участки сегодня оформлены празднично. Звучит патриотическая музыка, создавая особую атмосферу. Под её звуки жители приходят на участок, получают бюллетени и делают свой выбор.

На избирательных участках по настоящему праздничная атмосфера. Для пришедших проголосовать подготовили традиционные угощения — ароматные баурсаки, курт и жент. Атмосфера напоминает небольшой народный праздник, где важное общественное событие объединяет людей.

Голосовать приходят люди самого разного возраста, от молодёжи до представителей старшего поколения. Многие принарядились, как на настоящий праздник, люди приходят семьями и с хорошим настроением.

«Президент объявил сегодняшний день днем референдума, и я считаю каждый казахстанец должен проголосовать и изъявить свое мнение. Это важно для будущего нашей страны, экономики, политики, для будущего молодежи. Это большой праздник для каждого казахстанца», — Гульмира Орынбасарова, жительница Шымкента.

Для гостей на многих избирательных участках подготовили небольшие подарки. Всего в Шымкенте право принять участие в голосовании имеют больше 695 тысяч человек. Для проведения референдума работают 369 участковых комиссий.