Боксеры проголосовали в Туркестанской области

Чемпионы мира по боксу также приняли участие в голосовании и не остались в стороне от общенационального референдума. Свой выбор они сделали в Толебийском районе. Сейчас спортсмены находятся здесь на учебно-тренировочных сборах, но нашли время прийти на участок и выполнить свой гражданский долг.

«В этот важный день я сделал свой выбор. Пусть будущее нашей страны будет светлым» — Айбек Оралбай, член национальной сборной Казахстана по боксу.

«Сегодня мы специально приехали на участок №760 в селе Акбастау Толебийского района и отдали свои голоса. Думаем, что сделали правильный выбор. Пусть наша страна процветает», — Торехан Сабырхан, член национальной сборной Казахстана по боксу

Боксёры национальной сборной, представляющие Туркестанскую область, также пришли на избирательный участок. Спортсмены подчеркивают, для них важно не только защищать честь страны на международной арене, но и участвовать в важных общественно-политических событиях.

«Я приехал в Акбастау Туркестанской области и сделал свой выбор», — Нурлан Сапарбай, член национальной сборной Казахстана

По словам спортсменов, судьба страны зависит от активной позиции каждого гражданина. Именно поэтому они решили вместе с жителями принять участие в голосовании и поддержать важное для государства решение.