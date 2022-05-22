Полиция сделала заявление по ЧП с обрушением крыши в Шымкенте

Полицией Шымкента начато досудебное расследование по факту обрушения кровли

Происшествие произошло в матче 12 тура между «Ордабасы» и «Аксу», после которого матч был прерван. Из-за непогоды был перенесен еще один матч турнира. «Сегодня, на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение об обрушении крыши на стадионе. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что во время футбольного матча между командами “Аксу” Павлодар — “Ордабасы” Шымкент из-за порывистого ветра обрушилась кровля. Пострадавших нет.

По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст.278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Назначены все необходимые экспертизы», — сообщает пресс-служба.

Отреагировала на происшествие и Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК), которая также разместила официальное сообщение.

«На стадионе имени Кажымукана в городе Шымкент во время проведения матча чемпионата Казахстана “Ордабасы” — “Аксу” случилось происшествие, вызванное погодными условиями. С административного здания стадиона ветром сорвало перекрытие, после чего игра была незамедлительно остановлена. По имеющейся в распоряжении ПФЛК информации, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.