Меры безопасности на матче «Ордабасы»-«Петрокуб» усилят из-за болельщиков

В Шымкенте усилят меры безопасности на футбольном матче «Ордабасы»-«Петрокуб» из-за непристойного поведения болельщиков.



Решение было принято после инцидента на матче 27 июля 2023 года, когда в рамках Лиги конференций УЕФА болельщики команды «Ордабасы» (Шымкент) бросали пластиковые бутылки и камни, использовали лазеры против игроков команды соперников и вступали в конфликты с болельщиками команды «Легия» (Варшава).

Тогда на «Ордабасы» был наложен крупный штраф. В случае повторения подобных нарушений следующий матч пройдет без зрителей, а центральный стадион имени Кажымукана будет поставлен на испытательный срок, который продлится два года.

Чтобы обеспечить общественный порядок перед футбольным матчем будут усилены меры безопасности, а именно:

— установят металлические ограждения

— тщательно проверят каждого зрителя/болельщика на наличие взрывных устройств и специальных приспособлений;

— зрители/болельщики со стеклянными бутылками в руках на стадион допущены не будут;

— к пластиковым бутылкам также предъявляются особые требования, о которых зрителям/болельщикам будет сообщено перед входом на стадион.

Кроме того, для обеспечения безопасности игроков и болельщиков, на стадионе будут дежурит пожарные машины с экипажами от Департамента по чрезвычайным ситуациям и машины скорой помощи с врачебными бригадами от Управления здравоохранения.

В акимате надеются, что и болельщики, и зрители с пониманием отнесутся к необходимым требованиям, продиктованным заботой о безопасности всех, кто будет находится на стадионе.