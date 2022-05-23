При ликвидации пожара в Шымкенте обнаружен труп мужчины

21 мая в 21:45 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в Енбекшинском районе, по проспекту Тауке хана, сообщает OTYRAR.

Прибывшие пожарные подразделения установили, что в недействующем 2-этажном здании (общий размер 400 кв.м.) на первом этаже произошло загорание деревянной обшивки на площади 200 кв.м.

Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:27.

В ходе тушения пожара обнаружен обгоревший труп человека, личность которого сейчас выясняется.

Причину пожара устанавливают сотрудники полиции Шымкента.