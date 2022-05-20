Получить или продлить статус кандаса доступно в онлайн формате

Этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандас или его продления на портале eGov.kz

Теперь на портале eGov.kz пользователь может заказать услугу на себя, а также на всех членов семьи онлайн. Услуга оказывается физическим лицам на бесплатной основе. Обязательными требованиями для пользователей являются наличие ИИН и ЭЦП.

Отметим, что данные обновления реализованы в рамках Указа о дебюрократизации Президента РК, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

«Мы проводим активную работу над переводом госуслуг в онлайн формат. Отмечу, ранее данная услуга оказывалась оффлайн через ЦОНы и местные исполнительные органы. Теперь нет необходимости посещать ЦОНы и можно получить услугу онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Понимая важность данного статуса для граждан, мы упростили процесс получения услуги»,- отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Пользователь на портале «электронного правительства» (eGov.kz) выбирает услугу:

Присвоение или/ либо продление статуса кандаса. Согласно выбранному виду услуги, будет осуществляться проверка посредством информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК для получения статуса пользователя.

Необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы (в формате pdf или jpg).

Также, при подаче заявки пользователь может заполнить сведения по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи – неограниченное. Далее необходимо подписать запрос с одним из доступных методов подписания.

Результатом оказания услуги является удостоверение кандаса, решение местного исполнительного органа о продлении статуса кандаса, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, направленное в «личный кабинет» пользователя в форме электронного документа. Срок оказания государственной услуги — в течение 4 рабочих дней.

Ссылка на видео инструкцию:



Также по итогам оказания услуги, удостоверение кандаса появится в разделе «Цифровые документы» на портале egov.kz и в приложении Egov Mobile.

Услуга оказывается также в ЦОНах и местных исполнительных органах Шымкента, Алматы, Нур-Султана, районов и городов областного значения.