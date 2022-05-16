Пропускают ли шымкентские водители пожарные машины?

«Уступи дорогу спецавтотранспорту» — в Шымкенте прошла акция с участием пожарных и полицейских. Специалисты решили выяснить — сколько водителей в Шымкенте не пропускают машины со спецсигналами.

Оказалось, что таких автохамов в городе — не мало. Их останавливают сразу, на месте объясняя насколько важно пропустить пожарную машину, которая едет на вызов. Ведь от того как быстро приедут пожарные на вызов, зачастую зависят жизни людей и их имущество.

Но большая часть шымкентских водителей все же знают, что от быстрой пожарных зависит человеческая жизнь. Ну а если водитель спецмашину не пропустит, и звуковой сигнал с проблесковыми маячками проигнорирует — его ждет штраф. Правда, деньги, это мелочь в сравнении с тем, что пострадать может человек, уверены пожарные. Водители на дороге должны это понимать и знать: не пропустил не спецмашину и на твоей совести может оказаться одна не спасенная человеческая жизнь.

«Порой при возникновении пожара счёт идёт не на минуты, а на секунды. Любой простой пожарной машины может привести к непредсказуемым последствиям. Бывает и так, когда на пути к месту происшествия пожарным расчетам попадаются водители, которые игнорируют спешащую на вызов технику», — рассказал Серик Шойманов, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Спасатели сталкиваются еще с одной проблемой: заставленные машинами дворы. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.