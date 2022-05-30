В аптеках Шымкента бесконтрольно продавали психотропные препараты

Полицейские южного мегаполиса выявили аптеки, где без рецептов реализовывали сильнодействующие психотропные препараты, передает OTYRAR.

Как сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента, всего с начала года выявлены 4 подобных факта.

«По всем выявленным правонарушениям собранные документы направлены в региональный департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по компетенции с целью принятия законного решения, виновные привлечены к ответственности», — сообщили в Департаменте полиции.

В прошлом году в Шымкенте были выявлены 11 фактов бесконтрольной реализации психотропных препаратов. Стоит отметить, что в них содержатся наркотические вещества и они так же могут привести к зависимости. Поэтому есть ряд сильнодействующих препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту врачей.

В противном случае нарушителей привлекают к ответственности по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

В части 1 настоящей статьи за совершение правонарушения предусмотрено штрафное наказание, в части 2-за совершение правонарушения, т. е. за повторное в течение 1 года действие предусмотрено приостановление срока действия специальной лицензии на фармацевтическую деятельность на 6 месяцев.