Сбежавшего из СИЗО задержали в Шымкенте

По горячим следам задержали преступника, который сбежал из шымкентского СИЗО, сообщает OTYRAR.

Как стало известно, беглецу не пришлось скрываться долго, его задержали спустя сутки на территории города. Он обвиняется в совершении кражи из нефтегазопровода и теперь уже в побеге из исправительного учреждения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 мая сбежавший был задержан оперативными сотрудниками ДУИС и ДП региона«,- сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

По данному факту Департаментом полиции города Шымкент проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).