Дело по задержанию зам ДУИС в Шымкенте. Продолжение

Это задержание прогремело на всю страну, заместитель начальника ДУИС был задержан в своём кабинете в июле этого года.

Ему вменяют вымогательство и получение крупной взятки от осужденного за якобы послабление режима отбывания уголовного наказания.

«В настоящее время дело передано в Аль-Фарабийский районный суд Шымкента. МВД, как и прежде, жестко и незамедлительно реагирует на все факты, когда полицейские преступают закон, попирают права и свободы граждан, изменяют присяге. Принадлежность к правоохранительной службе возлагает на нас еще большую ответственность за поведение и действия не только на работе, но и в быту», — сообщили в МВД РК.

В ведомстве также отметили, что МВД и дальше будет жестко придерживаться позиции по реагированию на все нарушения Закона в собственных рядах. Стражи порядка заверили, что за честь мундира будут бороться жестко.