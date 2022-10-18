Улучшить условия заключенных предложили сенаторы в Шымкенте

Перейти от барачного типа содержания к покамерному и установить видеонаблюдение во всех тюрьмах, предлагают сенаторы.

Депутаты сената парламента, которые входят в комитет по конституционному законодательству судебной системы и правоохранительных органов, посетили исправительное учреждение №54 в Шымкенте.

Эту тюрьму в народе называют зоной 31. Сейчас здесь содержатся 800 заключенных. Первым делом депутаты осмотрели условия, в которых лечат осужденных.

С 1 января в этом учреждении появился изолятор и койки, на которых можно расположить болеющих осужденных. Теперь здесь смогут перейти на обслуживание гражданскими врачами и заключенных не нужно будет вывозить в больницу.

Показали депутатам сената и столовую, а также презентовали то, чем кормят заключенных. Здесь крупы, овощи, мясо и фрукты.

А в этих комнатах осужденные живут. По словам сенаторов, тюрьмы давно должны перейти из условий барачного типа содержания к покамерному. Так, это исправительное учреждение построили 60 лет назад.

«Через законодательное регулирование мы пытаемся решить проблемы, в том числе и заключенных, потому что это наши люди, граждане РК, которые совершили проступки, совершили уголовные преступления, но именно в местах лишения свободы у них должны быть права, они должны чувствовать себя равноправными, что о нем заботятся, его трудоустраивают, лечат, поэтому все эти вопросы находятся в нашем внимании. Мы ставим вопрос и пытаемся совместно с правительством решить вопросы барачного содержания наших заключенных. Из более 60 колоний, которые у нас находятся, только 9 колоний отвечают стандартам и заключенные там находятся в покамерном содержании. Все остальное — бараки, постройки 60 годов, и их большинство в исправительной системе. Следующая проблема это трудоустройство. 5-8 лет назад в колониях существовала система Енбек, трудоустройство, выполнялись заказы, какие-то продукты реализовывали«, — говорит Владимир Волков, депутат сената Парламента РК.

В этой тюрьме есть промышленная зона. Заключенные в исправительном учреждении №54 занимаются шитьем, изготавливают мебель, кухонную утварь из дерева, закатывают банки с компотом и даже делают музыкальные инструменты. На одной из них сыграл депутат Амангельды Толамисов.

«Сегодня учреждение №54 посетили депутаты сената, ознакомились с учреждением, оказали им консультативную помощь, здесь содержатся первый раз судимые», — говорит Багдат Асылбеков, заместитель начальника ДУИС по г.Шымкенту и Туркестанской области.

Депутаты также выслушали обращения заключенных, у которых накопились вопросы по их уголовным делам.

«Меня осудили и присудили также материальный ущерб, его разделили на всех поровну. Но в суде установили, сколько каждый из нас потратил, я хочу чтобы присудили каждому тот ущерб, индивидуально, который каждый из нас нанес», — говорит заключенный.

В уголовно-исполнительной системе накопилось немало вопросов. Так, беспокоит депутатов и отсутствие полного видеонаблюдения на территории тюрьм.

«Это и видеонаблюдение сплошное, и отбытие наказания нужно поэтапно решать эти вопросы. Члены комитета обращаются и с депутатским запросом, мы проводили круглый стол, эти вопросы находятся на постоянном контроле и мы планируем решить эти вопросы комплексно, это постоянная работ», — говорит Владимир Волков, депутат сената Парламента РК.

Депутаты говорят, проблемы тюрем они поднимают каждый раз и постепенно решают их.