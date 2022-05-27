Шесть случаев бруцеллеза зафиксировали в Шымкенте

Санэпидемиологи сообщили о неблагополучной ситуации по бруцеллезу в городе, передает OTYRAR.

С начала 2022 года в южном мегаполисе зарегистрировано 6 случаев бруцеллеза. Наблюдается небольшое увеличение количества зараженных. К примеру в прошлом году за аналогичный период «подцепивших» инфекционное заболевание было 5 человек.

По словам санэпидемиологов, на сегодняшний день в новых очагах проведены противоэпидемические мероприятия, контактные лица обследованы.

К слову, бруцеллез – зоонозное инфекционное заболевание, часто протекающее как хроническое с упорной наклонностью к рецидивам и обострениям.

Какие симптомы имеет больной бруцеллезом?

Основными клиническими проявлениями бруцеллеза являются лихорадка, поражение костно-суставной системы, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и других систем организма, обусловленное аллергией. Бруцеллез вызывается микроорганизмами – бруцеллами.

Основным источником бруцеллеза являются больные козы, овцы, крупный рогатый скот и свиньи. Животные заражаются через корм, воду, подстилку и навоз. Заражение людей происходит при уходе за больными животными, особенно в окотный период, забоях животных и разделке туш, при контакте с сырьем и продуктами животноводства, при употреблении в пищу зараженного молока, молочных и мясных продуктов, обработке шерсти от больных животных, от частиц пыли при уборке навоза, подстилок, земли и через воду.

Микробы бруцеллеза попадают в организм человека с рук, загрязненных выделениями больного животного, через кожу рук, если есть ссадины и царапины, при приеме пищи, курении и так далее. Микробы бруцеллеза обладают высокой заразительностью, способностью проникать через неповрежденные слизистые покровы.

Как защитить себя от бруцеллеза?

Самое главное — соблюдать личную гигиену.

При уходе за животными необходимо работать в специальной одежде и в перчатках. После работы обязательно надо мыть руки с мылом, снять специальную одежду.

Важно! Не употреблять сырое мясо и молоко, употреблять можно только после кипячения и термической обработки.

Домашний скот необходимо подвергать обследованию, если выявляется больной скот, его изолируют и сдают на убой в предприятия по переработке животного сырья.

В скотопомещениях проводится очистка и обработка дезинфицирующими средствами.

Мясо-молочные продукты лучше покупать в торговых точках с разрешениями ветеринарного контроля!