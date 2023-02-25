В Шымкенте бруцеллезом заразился 21 человек, из них 3 — дети

Покупать мясо и молочные продукты Бахтияр предпочитает на рынке. Мужчину привлекает не только больший ассортимент, но и качество, одобренное лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

«На рынке всегда все свежее. Здесь есть лаборанты, проверяют, печати стоят. Много лет покупаю и плохое мясо не попадалось. Молочную продукцию тоже всегда на базаре покупаю», — говорит мужчина.

Вся продукция, поступающая на продовольственные рынки проходит тщательную лабораторную проверку, уверяют сотрудники. Без справок и соответствующей документации продукцию у фермера не примут.

«Когда скот забивается в убойном пункте существует форма номер 1, а когда мясо привозят с формой номер 2, где заполняется, где забивался скот, какой убойный пункт, номер машины.Без этой справки я не должен принимать мясо»,— говорит Маратбек Менлибеков заведующий лабораторией.

В лаборатории на одном из крупных рынков Шымкента, мясную продукцию исследуют на наличие опасных заболеваний. В случае подтверждения опасной инфекции, мясо подвергают утилизации.

«Если сибирская язва , там будет цепОчка, палочки как цепь для собак мы через микроскоп увидим.Если такой скот, то все останавливаем связываемся с тем, кто занимался забоем , кто участвовал, привозил с какого аула и уведомляем вет полицию.А мясо все заворачиваем в пленку и отвозим на уничтожение,сжигаем.В каждом районе есть яма Беккари»,—говорит Маратбек Менлибеков заведующий лабораторией.

С помощью специальных исследований, на наличие распространяющегося в Шымкенте бруцеллеза, в лаборатории проверяют и молочную продукцию.

Маратбек Менлибеков, заведующий лабораторией:

«Например, вы привезли молоко, я беру анализ наливаю в пробирку с синем кольцом бруцеллезное молоко, а это белое чистое для этого используем бруцеллезный антиген.Если выявляется бруцеллез идем к хозяину забираем молоко добавляем кофе, чтобы не продавали, затем утилизируем вызываем ветеринарных врачей и выясняем откуда прибыло молоко».

В Шымкенте отмечается рост заболеваемости бруцеллезом. По данным санврачей в прошлом году 21 человек заразился опасным заболеванием, рост отмечается на 10 новых случаев за год. Чаще стали заражаться и несовершеннолетние. Это острое инфекционно-аллергическое заболевание поражает многие органы и системы человека, легко переходит в хроническую форму с частыми рецидивами.

Нуркен Сарсенбаев, заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента

«Бруцеллез вызывается микроорганизмами-прицелами, обладающими высокой заразительностью, которые могут проникать через неповрежденные слизистые покровы. Основными клиническими проявлениями бруцеллеза являются лихорадка, поражение костно-суставной системы, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и других систем организма. От момента заражения до начала болезни проходит от 10 дней до 6 месяцев».

Чаще всего люди заражаются от коз, овец, крупного рогатого скота и свиней при уходе за больными животными, разделке туш, обработке шерсти, уборке навоза, а также при употреблении в пищу зараженных молочных и мясных продуктов. Чтобы избежать опасных последствий специалисты напоминают соблюдать элементарные правила гигиены.

Нуркен Сарсенбаев, заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района г. Шымкента:

«При уходе за животными необходимо работать в специальной одежде и в перчатках. Не допускать детей к уходу за больными животными и не разрешать входить в помещение, где они содержаться. После работы с животными нужно снять специальную одежду и обязательно помыть руки с мылом. Очень опасно есть сырое мясо и молоко, рекомендуется молоко употреблять только после кипячения, а мясо после термической обработки».

По законодательству, положительно реагирующий на бруцеллез скот, подлежит обязательной сдаче на санитарный убой вместе с приплодом, а владельцам больных животных выплачивается компенсация в размере, установленным законом.

Аян Байжанов, руководитель отдела ветеринарии г.Шымкента:

«По городу Шымкенту на бруцеллез 2020-ом году исследованы 217 тысяч — голов животных, 2021 – 351 000, 2022 — 308 тысяч голов. Эти плановые-профилактические мероприятие исследования животных на бруцеллез будут проводится и в этом году.Кроме того, сейчас проводятся диагностические исследование против 29 различных особо опасных болезней, передающихся от животных к человеку, а также проводится вакцинация против 14 инфекционных болезней».

Иногда в погоне за выгодой, люди покупают продукцию на «стихийных ярмарках». Врачи напоминают вся предоставляемая продукция должна проходить обязательную проверку. Кроме того, каждый покупатель имеет право попросить продавца показать сертификаты соответствия и безопасности товара.