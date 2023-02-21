21 человек в Шымкенте заразился бруцеллезом

Такое количество человек подхватили инфекцию в прошлом году. Источником заражения стали больные коровы и овцы.

Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Санитарные врачи взяли 114 проб молока и молочных продуктов в очагах распространения инфекции. При этом 9 из них дали положительный результат на бруцеллёз.

«Случаи заражения зарегистрированы не только от коров. Есть факты заражения от овцы, собаки, и других животных. Что самое важное, случаи заражения — не из одного источника. Если бы в одном месте было, то мы бы сказали — да это всё распространялось из одного источника. Но очаг был не один. Все пострадавшие заразились из разных источников», — рассказывает руководитель департамента санэпидконтроля г. Шымкента Абдиманап Тулебаев.

Cанитарные врачи отмечают, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллёзом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.