Шымкентцы жалуются, что не могут подать заявки на 10 соток земли

Жители Шымкента столкнулись с тем, что не могут подать заявки на гарантированные от государства 10 соток земли.

Люди говорят, заходят на сайт электронного правительства, заполняют документы, но отправить их не могут. Все потому что они уже якобы получили свои земельные наделы ранее. Хотя этого и не делали, уверяют горожане. В акимате рассказали что возможно, люди просто забыли об этом. Но не исключают и техническую ошибку, передает OTYRAR.

Просьбу о помощи опубликовала в социальных сетях жительница Шымкента. Женщина решила подать заявку на получение обещанных государством десяти соток. Вот только отправить его так и не смогла. Система выдала уведомление, мол, землю то вы уже получили. Но по словам жительницы мегаполиса, земли за ней не числится.

«Нашла услугу в ЕГОВ, начала подавать заявку, оказывается услуга уже выполнена. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы выяснить, кто же умудрился воспользоваться моими данными. Дело не в земле, хотя и в ней тоже ИИН-ом может воспользоваться любой», — говорит жительница Шымкента.

В управлении земельных отношений Шымкента говорят, таких обращений поступает немало. Вот только чаще всего оказывается, что положенные сотки людям уже выдали.

«Через легализацию в 2007-2006 годах, через постановление акимата в 2000 годах, но они либо об этом забыли, либо считали что этот земельный участок они купили у граждан каких-то с рук. Но они приобретали существующее строение без документов на этот дом», — говорит Аскар Жумышиев, руководитель отдела управления земельных отношений г. Шымкента.

Именно поэтому, при приобретении жилья специалисты советуют приобретать дома через нотариуса. Он укажет на отсутствие того или иного земельного акта, чтобы не вышло недоразумения. Но земкомовцы не исключают, что система может выдать и ошибку. Но, посторонние люди, имея на руках лишь ИИН, подать заявление не могут.

«Когда вы обращаетесь с заявкой вы должны авторизоваться, а авторизоваться только с использованием ЭЦП, если конечно кто-то завладеет ЭЦП, то могут сделать», — говорит Аскар Жумышиев.

Тем кто уверен, что произошла ошибка и землю не получил, специалисты советуют обратиться в земельные комитеты своего региона или оставить заявку на сайте E-Otinish. Если выяснится что произошел технический сбой, информацию о получении земли аннулируют.