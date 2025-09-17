Что волнует шымкентцев?

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в ходе встречи с жителями выслушал проблемы, волнующие горожан.

Основные жалобы касались отсутствия уличного освещения, нехватки общественного транспорта, изношенной системы отопления, а также отсутствия парков и зон отдыха. По каждому вопросу глава города дал разъяснения и поручения ответственным специалистам найти решение.

«На тротуарах у нас были фонари и скамейки. Всё убрали. Сейчас нет ни освещения, ни мест для отдыха. Ночью темнота, люди идут в полной темноте. Дорога есть, но на тротуарах света нет», — пожаловался житель Шымкента.

Городской глава рассказал, что все дело в изношенности электрических сетей и распределительных систем.

Габит Сыздыебкеов, аким Шымкента: «Трансформаторы и сети устарели. Постепенно планово их заменяем. Специалисты говорят, что они не выдерживают нагрузку. Посмотрим технические условия, насколько это реально. Но скамейки обязательно установим. А вот освещение пока обещать не могу, сначала изучим ситуацию».

Местные жители также пожаловались на изношенность системы отопления в многоквартирных домах. Проблема не решается несколько лет, а предстоящая зима уже близко.

«У нас отопление полностью сгнило. Эти дома старые. Каждый год собираем деньги, ремонтируем одно, другое выходит из строя. Мы уже устали. Просим вас решить этот вопрос», — просит жительница Шымкента.

Градоначальник пояснил, что город несет ответственность только за подачу тепла до домов, внутренние сети жильцы должны обслуживать самостоятельно. Но, учитывая что многолетний ремонт не решает проблему, поручил специалистам заняться этим вопросом.

«Сейчас к вам подойдет руководитель Теплоэнергоцентра. Всё упирается в финансирование. Государство не может дополнительно выделить деньги. Поэтому нужно найти один раз правильное решение», — ответил аким Шымкента.

Жители жилого массива Курсай подняли вопрос нехватки общественного транспорта. По словам местных жителей, автобусы, которые курсируют в их районе, не довозят пассажиров до конца маршрута. Поэтому людям приходится идти пешком до остановки, а это не много, не мало, полтора километра.

«В Курсае, чтобы дойти до остановки, нужно пройти 1,5 км пешком. Спасибо, что дорогу сделали, свет есть. Но автобуса нет. Если бы транспорт заезжал в наш микрорайон», — просит житель Шымкента.

По словам Габита Сыздыкбекова, в следующем году, с повышением тарифа на проезд, будут оптимизированы маршруты и проблему станет возможно решить.

— С начала следующего года мы поднимем стоимость проезда. Это вынужденная мера. Для школьников и пенсионеров льготы сохранятся. После этого проведем оптимизацию маршрутов. Если численность жителей соответствует правилам, добавим автобусы. Но сейчас я обещать не могу.

В акимате заверили, что все предложения и замечания, которые высказывали на встрече, будут изучены и местным жителям предложат пути их решения.