500 заявлений поступило прокурорам только из одного района Шымкента

В Шымкенте госслужащие и прокуроры на время оставили кабинеты и отправились в народ. В мегаполисе стартовала акция «Караван закона». На вопросы жителей отдаленных населенных пунктов отвечают представители всех правоохранительных органов, а также акимата.

Специалисты на местах оказывают правовую помощь, предоставляют консультации. Акция оказалась настолько востребованной, что только по одному Аль-Фарабийскому району Шымкента поступило 500 заявлений. В основном горожане шли, чтобы решить социальные вопросы, связанные с жильём, земельными участками и плохими дорогами. Все заявления рассматривались прямо на месте. «Караван закона» должен объехать все районы Шымкента, в том числе отдаленные населенные пункты.

«В каждый район определенный заместитель прокурора выезжает, с прокурором района и местного исполнительного органа, акима района, все отделы и управления уполномоченные. Основная задача решить наболевшие проблемы граждан. Мы разъясняем, объясняем и на месте стараемся решить. Где мы не можем на месте решить эти вопросы, мы отбираем заявления и постараемся в течение 15 дней эти вопросы решить», — говорит Ержан Марат, заместитель прокурора г. Шымкента.