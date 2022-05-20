Токаев подписал указ о реформировании КНБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности, передает OTYRAR.

Об этом говорится на сайте Комитета.

«17 мая 2022 года Токаев подписал указ № 893 «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан». Внесены поправки в 15 указов президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности«, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что обновленная структура КНБ утверждена, к тому же реорганизованы и оптимизированы отдельные госучреждения Комитета национальной безопасности.

Что изменится в структуре КНБ

По данным портала «Открытые НПА» реорганизованы:

1. Республиканское государственное учреждение «Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» путем их слияния в республиканское государственное учреждение «Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».

2. Республиканское государственное учреждение «Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области» путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

3. Республиканское государственное учреждение «Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области» путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

4. Республиканское государственное учреждение «Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Жаңғызтөбе» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

5. Республиканское государственное учреждение «Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения «Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».