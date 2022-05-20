В Шымкент приехала передвижная выставка «Искусство для трансформации сознания»

В Шымкенте прошла передвижная выставка «Искусство для трансформации сознания». Ученики художника Армата Бектаса представили свои работы в музее изобразительного искусства, передает OTYRAR.

Отсутствие профессионального художественного образования не стало помехой для организации выставки «Искусство для трансформации сознания». Это и делает выставку особенной. Организаторы хотят показать людям, что и во взрослом возрасте тоже можно прийти к искусству и добиться успеха.

«Я поклонница Гогена и мне нравится его картины. Вдохновилась его картиной и написала свою девушку — мечтающую»,— говорит художница Альмира Кретчетова.

Так, описывает свою первую картинку — Альмира Кретчетова. Женщине 58 лет, раньше она владела рестораном. Из ресторанного бизнеса Альбина ушла 8 лет назад и стала художницей. Такое решение она приняла после переезда в другой город. О своем выборе она ничуть не жалеет, Альбина говорит, что она творческая личность с детства.

«Я начала заниматься творчеством, я пробовала себя во всем. Я делала брошки, вязала, вышивала. Потом, в какой-то момент я очень захотела писать картины, у меня даже было представление как я беру кисть и рисую. Очень сильно я захотела и вот с этого момента у меня началось»,- делится художница Альмира Кретчетова.

На выставке представлено 44 живописных работ в разных жанрах. Организатором выставки является художественная галерея из Нур-Султана «SalSeri». В рамках выставки также представлен проект «Линии процветания», автором которого является Армат Бектас. Талантливый художник известен тем, что трактует казахстанцам через свои картины взаимоотношения общества, культуры и формирование национальной идеи.

«Я как художник создал новое направление — философии линии. И через это направление хочу показать культурный код наших предков. И через свои работы хочу показать людям культуру единства нашего народа. Этот символ может стать идеологией нашего государства, я считаю»,- рассказывает Армат Бектас куратор галереи «SalSeri».

Выставка будет проходить в Шымкенте до 29 мая. Ранее художники презентовали свои работы в столице, Семее и Алматы. В заключении участники выставки проведут гранд-пленэр в Узбекистане.