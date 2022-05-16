Ввели в транс и обокрали жительницу Туркестанской области

Подвержены ли вы гипнозу? Каждый из нас наверняка бы ответил отрицательно, также как и жительница Шымкента.

Ей, гипнотизерша мошенница, сняла порчу за 4,5 млн тенге. Ввели в транс и обчистили и жительницу Туркестанской области, передает OTYRAR. В дом пожилой женщине пришли две уроженки Узбекистана, стали предлагать свою помощь, а во время обряда загипнотизировали. Оказалось, что таких случаев немало. И защитить себя, если вы подвержены гипнозу, находитесь в подавленном состоянии или задумались о чем либо, например, в парке — не так то просто.

Этих «гипнотизерш» задержали прямо в поле. Женщины, завидев полицейских, бросили машину и дернули наутек. А все потому что те обманули, ввели в транс и обчистили пожилую женщину в Туркестанской области, заверив пенсионерку что на ней лежит сглаз. Пенсионерка и опомниться не успела, как оказалась под гипнозом. А умелые жительницы Узбекистана выкрали у нее из дома золотые изделия.

«Сотрудники полиции вышли на след преступниц. Их остановили на машине «Лада Приора». Однако увидев полицейских они побежали в направлении поля. Всех пятерых женщин поймали и задержали. У них изъяли похищенные золотые изделия и деньги. Данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество», — говорит Гульнар Абдужаппарова, начальник отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Туркестанской области.

Полицейские говорят, таких горе-гипнотизеров в стране немало. А если вас ввели в транс и обокрали, главное, сразу же обратиться в полицию. По горячим следам найти таких воришек проще. Семья Асель Малик тоже попала под гипноз. По словам девушки, незнакомка пришла к ним в дом, ввела в транс родителей, и унесла с собой деньги, драгоценности и даже технику. Только спустя несколько часов, опомнившись, они обратились в полицию. Мошенницу задержали.

«Она пришла к нам в дом, сказала что ей плохо, а у нас как, мы же гостеприимные, всем помогаем. Она загипнотизировала маму, папу и бабушку. Сказала что нашей семье угрожает опасность, говорит что ваша дочь, тоесть я, умрет если ей не помочь. Ввела в транс и обчистила дом, украла даже посуду», — говорит Асель Малик, жительница г.Шымкента.

Гипнотизеры, говорят специалисты, очень тщательно подбирают своих жертв. Ими могут стать те, кто погружен в свои мысли, у таких людей зачастую проблемы в жизни или вовсе произошло горе. Герман Владимиров говорит, человек самопроизвольно погружается в транс минимум 60 раз за день, в этот момент он особенно уязвим. А гипнотизерам много и не нужно, лишь зацепить человека, вывести его на разговор и заставить поверить в то, что он может ему помочь.

«Если вам задуют нестандартные вопросы, это должно быть первое подозрение. Второе, если человек, излишне, посторонний вызывает у вас симпатию, он наверняка обладает навыками. Ну и третье если он стоит также как вы, двигается также как вы, если он разговаривает примерно тем же ритмом что и вы, использует те же фразы что и вы, это должно вызывать настороженность«, — говорит Герман Владимиров, психолог.

При этом, в руке у такого человека может быть брелок или ключи, ритмичное покачивание которых также может ввести в состояние транса. Они могут находить нужные слова, вовремя дотронуться до вас и подчинить своей воле. Главной защитой от таких людей станет полное игнорирование. Специалисты советуют не смотреть им в глаза, входить в диалог и по возможности скорее уносить ноги. Ведь обычно такие «гипнотизеры» в одиночку не работают.